Estão disponíveis no Sine Municipal 300 vagas para operador de telemarketing em uma empresa da Capital. Os candidatos, com ensino médio, devem comparecer das 8h às 17h na unidade do Centro Histórico (esquina das avenidas Mauá com Sepúlveda), munidos de documentação pessoal e comprovante de endereço.

Deixe seu comentário: