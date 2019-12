Porto Alegre Sine tem 31 vagas de emprego nesta quarta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

Sede funciona entre 8h e 17h, na av. Sepúlveda esquina com a Mauá. Foto: Gabriel Bandeira/SMDSE PMPA

Para quem está à procura de emprego, 31 vagas de trabalho estão abertas com encaminhamento pelo Sine Municipal, a partir desta quarta-feira (11), até que as vagas sejam preenchidas ou que as cartas de encaminhamento sejam selecionadas. Estas vagas foram captadas diretamente pela equipe técnica do Sine. Entre as oportunidades disponíveis, há quatro vagas para auxiliar de cozinha.

O interessado deve retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play, ou diretamente em qualquer unidade Sine. O número de cartas é limitado.

Funcionamento

A sede do Sine Municipal funciona entre 8h e 17h, na av. Sepúlveda, esquina com a av. Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer, o candidato pode fazer a inscrição pessoalmente na unidade, levando carteira de trabalho e comprovante de residência.

Dia D

Dia 20 de dezembro será o último dia D de 2019. Realizado uma vez por mês, tem o objetivo de promover a inclusão no mercado formal de trabalho em um dia de atendimento exclusivo para as pessoas com deficiência e reabilitados do INSS.

Confira as vagas

Analista de recursos humanos – 1

Auxiliar de cozinha – 4

Auxiliar de manutenção predial – 2

Costureira em geral – 1

Cozinheiro geral – 3

Eletricista – 2

Engenheiro eletricista – 1

Marceneiro – 1

Montador de estruturas metálicas – 2

Montador de mármore – 2

Pedreiro – 1

Porteiro – 5

Serralheiro – 5

Técnico de alimentos – 1

