Sine tem Dia D com 75 vagas para pessoas com deficiência

Nesta sexta-feira (11), Dia Nacional do Deficiente Físico, o Sine Municipal realiza um Dia D especial. Das 9h às 12h, o atendimento será exclusivo para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Estarão em oferta 75 vagas, com 13 empresas participantes que farão entrevistas direto na unidade da avenida Sepúlveda com Mauá. Os interessados devem comparecer ao local com Carteira de Trabalho, comprovante de residência e e laudo da CID (Classificação Internacional de Doenças), quem tiver.

O Dia Nacional do Deficiente Físico é comemorado anualmente nesta data (11 de outubro), instituída para promover a conscientização da sociedade sobre ações e políticas que devam ser realizadas para garantir a qualidade de vida e a promoção dos direitos dos deficientes físicos. A data também estimula a conscientização sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.

A partir das 13h, o Sine Municipal fará o atendimento para vagas gerais com 259 vagas de trabalho. A maior oferta é de 64 postos para técnico de enfermagem.

Vagas para PCDs

Auxiliar de Cozinha – 2

Aux. Estoque – 2

Auxiliar Administrativo – 4

Atendente – 5

Auxiliar Estoque – 2

Porteiro – 10

Auxiliar de Limpeza – 26

Auxiliar de Produção – 2

Atendente Receptivo – 3

Lider de Limpeza – 1

Encarregado Limpeza – 1

Operador de Máquina (Limpeza – CNH) – 4

Pintor – 1

Camareira – 1

Serviço de Atendimento ao Cliente – 5

Auxiliar Limpeza – 1

Assistente Administrativo – 1

Auxliar de Chapeação – 1

Vendedor Interno – 1

MecÂnico – 1

Eletricista – 1

Borracheiro – 1

Manobrador – 1

Vagas gerais

Ajudante de motorista -1

Analista de planejamento financeiro – 1

Assistente de vendas – 1

Atendente balconista – 1

Atendente de hospital – 10

Atendente de pedágio – 2

Atendente de telemarketing – 4

Auxiliar administrativo – 3

Auxiliar de almoxarifado – 1

Auxiliar de cobrança – 7

Auxiliar de expedição – 5

Auxiliar de laboratório de análises clínicas – 2

Auxiliar de limpeza – 8

Auxiliar de nutrição e dietética – 12

Auxiliar de pessoal – 1

Auxiliar operacional de logística – 3

Biólogo – 4

Biomédico – 1

Caldeireiro de manutenção – 1

Coletor de resíduos hospitalares – 4

Conferente de logística – 2

Cozinheiro geral – 2

Eletricista – 1

Enfermeiro – 20

Estoquista – 3

Farmacêutico – 5

Farmacêutico analista clínico (bioquímico) – 1

Fiscal de loja – 2

Fisioterapeuta geral – 5

Gerente de projetos de tecnologia da informação – 1

Governanta de hotelaria – 1

Instalador hidráulico – 1

Isolador térmico – 1

Jornaleiro (ambulante) – 1

Manobrista – 1

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações -1

Operador de co-processamento de resíduos – 1

Operador de impressora off-set -1

Operador de telecobrança – 20

Pesquisador de clínica médica – 5

Pintor de alvenaria – 1

Programador de sistemas de informação – 10

Recepcionista atendente – 11

Repositor em supermercados – 5

Repositor de mercadorias – 3

Servente de limpeza – 1

Soldador -1

Supervisor comercial – 2

Técnico automotivo -1

Técnico de controladoria – 1

Técnico de enfermagem – 64

Técnico de refrigeração (instalação) – 1

Vendedor interno – 10

