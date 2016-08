Sinepe-RS divulga nota sobre morte de mãe de aluno próximo a escola em Porto Alegre

O Sinepe-Rs (Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul) divulgou nota, nesta sexta-feira (26), sobre a morte da representante comercial Cristine Fonseca Fagundes, de 44 anos. Ela foi assassinada no fim da tarde de quinta-feira (25), vítima de um latrocínio, enquanto esperava no seu carro, ao lado da filha mais velha, o filho de 11 anos sair do Colégio Dom Bosco, no bairro Higienópolis, na Zona Norte de Porto Alegre.

Leia o texto na íntegra:

“O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul vem a público lamentar profundamente o ocorrido em frente a uma escola associada em Porto Alegre e se solidariza com a dor dos familiares e amigos da vítima.

O SINEPE/RS está prestando toda a assistência para a instituição de ensino e pretende reunir-se com o governo do Estado na próxima semana para cobrar ações efetivas para a área da segurança.

Segundo dados preliminares de pesquisa do SINEPE/RS, 74% das escolas particulares gaúchas aumentaram os investimentos em segurança em comparação ao ano passado.

Para o presidente do SINEPE/RS, Bruno Eizerik, mesmo com este investimento, que visa dar tranquilidade às famílias, ‘é importante frisar que a segurança é de competência do poder público e não pode a escola arcar com mais esta responsabilidade’.

Na próxima segunda-feira (29), o sindicato reunirá as escolas particulares da Região Metropolitana para discutir, entre outros assuntos, a segurança no entorno das escolas.”

