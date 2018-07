Síria Expulsará soldados turcos de Idlib

A Síria acusou Turquia de violar a soberania e a integridade territorial do país e ameaçou expulsar às tropas turcas que estão na província de Idlib. Segundo Bashar Jaafari, chefe da delegação síria nas negociações para a paz, apesar de o melhor ser recuperar Idlib com um processo de reconciliação nacional, “se não for possível, o Exército tem todo o direito de recuperar esse território pela força”.

