O Museu Nacional de Damasco, na Síria, reabriu parte de seu rico acervo de antiguidades para visitantes no domingo (28), sete anos depois que a guerra forçou o fechamento das portas e meses depois que o governo recapturou todas as áreas rebeldes próximas à capital. A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades sírias, arqueologistas estrangeiros e restauradores.