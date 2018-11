Síria suspende operação contra o Estado Islâmico

A coalização de combatentes árabes e curdos da Síria, apoiada pelos Estados Unidos, anunciou nessa quarta-feira a “suspensão temporária” de sua ofensiva contra o último reduto do grupo Estado Islâmico no país, devido aos bombardeios turcos sobre frentes sírias. No domingo, posições da milícia YPG foram atacados no Norte de Damasco, resultando na morte de quatro combatentes.

