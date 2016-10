Sistema aeromóvel entusiasma ministro dos Transportes da Alemanha

A solução tecnológica de mobilidade representada pelo Aeromovel entusiasmou o ministro dos Transportes e Infraestrutura Digital da Alemanha, Rainer Bomba, durante painel sobre o tema realizado nesta terça-feira (18) na cidade alemã de Weimar. O evento integrou a programação do Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Federação das Indústrias da Alemanha (BDI) com o apoio da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK). O CEO da Aeromovel Brasil, Marcus Coester, participou dos trabalhos do painel, quando apresentou a tecnologia do Aeromovel.

Foi destacado no evento que a falta de provisão adequada de mobilidade urbana afeta o desenvolvimento do Brasil, restringindo o fluxo de pessoas, bens e ideias, resultando em menor produtividade, inovação e qualidade de vida. O Programa de Parceria de Investimento (PPI) do Brasil poderá contribuir para suprir esta lacuna através das ações para a expansão das Parcerias Público Privadas (PPPs) na área da mobilidade urbana.

