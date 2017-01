Sistema BikePoa ultrapassa 900 mil viagens na Capital

O sistema de compartilhamentos de bicicletas (BikePoa) está, cada vez mais, aprovado pela população. De acordo com os últimos dados estatísticos divulgados pela Gerência de Projetos e Estudos da Mobilidade da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), já são 910.245 viagens realizadas – números levantados até essa quarta-feira, 11, com 195 mil pessoas cadastradas no sistema.

Ao todo, o BikePoa conta com 40 estações em diferentes locais da Capital, todas com Wi-Fi para uso do aplicativo, e 400 bicicletas disponíveis. Após a licitação realizada na metade do ano passado, todas as bicicletas foram renovadas, com reposicionamento de dez estações para pontos mais seguros, em razão de constantes atos de furtos. Após as medidas da EPTC, não houve mais registros de vandalismos.

Os valores seguem inalterados, 5 reais por dia e 10 reais pelo passe mensal, durante os cinco anos de contrato previstos na licitação. Com a licitação, a empresa responsável pelo sistema terá de atender a índices de qualidade, como tempo de recomposição de bicicletas e vagas livres nas estações, assim como compartilhar as informações com a EPTC, que fiscaliza o serviço.

