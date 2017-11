Sistema de encaminhamento de Carteira de Trabalho ainda está instável

O sistema de encaminhamento de CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) continua instável em algumas Agências FGTAS/Sine. De acordo com a SRTE RS (Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do RS), as equipes técnicas do Ministério do Trabalho e da Dataprev ainda executam ajustes no sistema.

A FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social), que administra as Agências FGTAS/Sine, orienta a população para que entre em contato com as unidades para obter informações sobre o funcionamento do sistema antes de se dirigir às agências. Os telefones, endereços e horários de atendimento estão disponíveis no site da FGTAS.

Deixe seu comentário: