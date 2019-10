Sistema de gestão inteligente de trânsito é lançado na Prefeitura. Objetivo é melhorar a mobilidade urbana na Capital com maior qualidade de vida aos cidadãos

A Prefeitura de Porto Alegre acaba de fechar uma parceria com a 99, empresa de transporte urbano que entrega à cidade um sistema de gestão inteligente de trânsito, com similar somente na China, sede da 99, pertencente à companhia global DiDiChuxing. A cerimônia de lançamento do aplicativo aconteceu na manhã desta terça-feira (15), no Salão Nobre da Prefeitura da Capital, com a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior, que destacou a importância desta negociação, “abrindo dados para que se possa gerenciar estatísticas às decisões de planejamento urbano”.

Chamada de Mapa de Fluidez, a ferramenta passa a dar a partir de agora informações sobre o trânsito, atualizadas em tempo real, como por exemplo, velocidade média dos automóveis nas ruas e avenidas, horários de maior movimento e desempenho semafórico.

Como aponta Miguel Jacob, gerente de Políticas Públicas da 99, “a Prefeitura passa a prover suas análises de mobilidade pública para olhar para a cidade e atuar em tempo real”. A modalidade permite, como avalia, entregar ao cidadão uma cidade mais humana, mais preparada”. Esta parceria só foi possível, segundo ele, devido à abertura da Prefeitura a esta experiência, que com exceção do mercado chinês, é única no mundo. Ele agradeceu à EPTC (Empresa Pùblica de Transporte e Circulação), que passa a atuar em conjunto, contribuindo para melhores resultados em relação à mobilidade urbana. Augusto Langer, gerente de inovação da EPTC reitera que “esta é uma oportunidade concreta de ajudar neste projeto”. Presente no evento, o presidente da EPTC, Fábio Berwanger destacou que um trânsito mais organizado culmina em qualidade de vida para os cidadãos, posicionamento defendido também pelo vereador Moisés Barbosa, que na ocasião representou a presidente da Câmara de Vereadores, Mônica Leal.

No encerramento, o prefeito Nelson Marchezan Júnior agradeceu à EPTC e à 99, mencionando a maturidade da empresa na construção conjunta da nova ferramenta. “São novas tecnologias, não com apelos políticos ou paixões, mas desenvolvidas com racionalidade, usando avaliações técnicas e este é um grande desafio. É um sinal político de um caminho a ser construído por todos nós”, finalizou.

A segunda fase de implantação da ferramenta está prevista para breve, devendo se concretizar até o final deste ano, com a otimização dos semáforos, que somam 1.399 em Porto Alegre, em 2.800 quilômetros de vias. (Clarisse Ledur)