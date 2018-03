Sistema de Plantio Direto no palco dos grandes debates

O Plantio Direto e as suas contribuições para o sistema de produção estarão em debate na 29ª edição do Fórum Nacional da Soja. O tradicional evento acontecerá na terça-feira (06/03) no Auditório Central da Expodireto Cotrijal.

Os produtores, pesquisadores, acadêmicos e público em geral poderão acompanhar a participação de especialistas renomados sobre o tema. A primeira palestra será sobre “Plantio Direto: história, motivações e fundamentos técnicos”, com o coordenador técnico da Cooperativa Central Gaúcha Ltda – CCGL, José Ruedell.

O segundo momento terá a participação de Antonio Luis Santi, representante do Fórum dos Pro-Reitores de Pòs-Graduação e Pesquisa (FOPROF) na Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão – CBAP. Ele falará sobre o tema: “A busca por altas produtividades: O solo, as plantas de cobertura e a qualidade da lavoura”.

Uma projeção sobre “O Futuro do Agronegócio” será o destaque da última palestra do Fórum. Que terá a coordenação de Marcos Fava Neves, professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto.

