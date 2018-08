Sistema Farsul avalia propostas de renegociações de dívidas rurais

Com a dificuldade de parte dos produtores rurais em manter o atual perfil de suas dívidas rurais, a Comissão Externa do Endividamento do Setor Agrícola, da Câmara dos Deputados, recebeu propostas de renegociações feitas pelo BNDES e Banco do Brasil.

O Sistema Farsul elaborou uma Nota Técnica analisando e comparando as duas propostas. O objetivo é auxiliar na escolha do produtor em aderir ou não a um dos formatos. Também foi disponibilizada uma planilha onde pode ser feita a simulação dos valores, colaborando na decisão a ser tomada.

Entre as diferenças das propostas, está o fato de que no BNDES o produtor terá um novo crédito, suas dívidas são quitadas e uma nova é criada por meio de um banco operador que assumirá o risco de inadimplência. Já a renegociação do Banco do Brasil se caracteriza por ser um alongamento das dívidas já contratadas com a instituição.

O levantamento realizado pela Assessoria Econômica do Sistema Farsul, avalia as vantagens e aponta os cuidados necessários com cada uma das formas.No site da Federação também está disponibilizado uma planilha eletrônica onde o produtor pode preencher os valores fazendo a simulação das duas propostas. Desse modo, ele poderá avaliar cada uma das situações fazendo a melhor escolha. O material também foi enviado aos Sindicatos Rurais do Rio Grande do Sul.

Deixe seu comentário: