Sistema Farsul e Fundação Pró-Sementes apresentam desempenho de cultivares de soja indicadas para o RS

O Sistema Farsul apresentou ao mercado na manhã desta terça-feira (31), mais uma vez, o desempenho de cultivares de soja indicadas para o RS. A iniciativa é uma parceria da entidade com a Fundação Pró-Sementes. Participaram do encontro, além da diretoria da Farsul, Renan Canzi Comin e Kassiana Kehl pela Fundação Pró-Sementes.

Responsável pela pesquisa, Kassiana acrescentou que o trabalho soma esforços com a Associação dos Produtores de Sementes do RS, que apontam quais as cultivares que tem maior representatividade no Estado, às quais a Fundação Pró Sementes adiciona alguns lançamentos.

Neste estudo, foram avaliadas 46 cultivares, envolvendo as regiões de Bagé, Cachoeira do Sul, São Gabriel e Manoel Viana, intituladas pelo estudo de 101. Santo Augusto, São Luiz Gonzaga e Passo Fundo integraram a região 102 e a 103 cobriu a região de Vacaria.

O período de semeadura foi de 15 de outubro a 11 de novembro. Os obtentores destacados foram: GDM (Genética do Brasil) com 46% de produtividade, Monsoy com 19%, Nidera com 14%, TMG com 9%, outros com 7% e Bayer com 5%. Na média, a produtividade chegou em torno de 50 sacas por hectare, resultado considerado não tão bom em função do clima e das chuvas, principalmente na metade sul do Estado, o que contribuiu para comprometer os investimentos na plantação este ano. (Clarisse Ledur)

