Sistema Farsul inaugura Polo da Rede E-Tec em São Sepé

O polo de São Sepé, que sediará aulas do Curso Técnico em Agronegócio, oferecido pelo SENAR-RS, foi inaugurado nesta terça-feira, 06/02, pelo presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, superintendente do SENAR-RS, Gilmar Tietböhl, e prefeito de São Sepé, Leocarlos Gazzoni Girardello. A estrutura, que fica no Parque de Exposições do Sindicato Rural de São Sepé, atualmente atende a 94 alunos que frequentam o Curso Técnico em Agronegócio, e deverá receber outros 60 a partir de março, quando iniciam duas novas turmas do programa.

O Curso Técnico em Agronegócio tem como objetivo ampliar a qualificação de quem desenvolve suas atividades no meio rural para aumentar a eficiência do mercado agrícola e industrial. Durante a inauguração, o presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, ressaltou que a profissionalização da gestão do agronegócio é fundamental para que o Brasil continue a ganhar espaço no mercado internacional: “Podemos olhar para o exemplo da China, que hoje compete com os Estados Unidos no posto de maior potência mundial. O que a China faz? Produz qualidade e quantidade a preço competitivo. É o caminho que o Brasil deve buscar também”.

O superintendente do SENAR-RS, Gilmar Tietböhl, lembrou que o polo é um dos retratos de como o agronegócio gaúcho e o SENAR-RS evoluíram nas últimas décadas: “Esta inauguração se torna emblemática porque ao longo dos seus 25 anos de atuação no Rio Grande do Sul, o SENAR-RS se modificou muitas vezes, acompanhando a evolução da tecnologia, tanto na educação quanto na produção agropecuária”, afirmou Gilmar.

O prazo para inscrições no Curso Técnico em Agronegócio, promovido pelo SENAR através da Rede E-Tec, termina na sexta-feira, 09/02. O curso, gratuito, é realizado na modalidade semipresencial, em que 80% das aulas são realizadas em ambiente virtual, e exige que os candidatos tenham concluído o Ensino Médio. No Rio Grande do Sul, o SENAR-RS oferece 120 vagas distribuídas entre seus dois Polos: Cruz Alta e São Sepé.

Neste ano, o processo seletivo para o curso mudou. Em vez de provas, haverá uma análise do currículo e do histórico escolar dos candidatos. A prioridade será dada a agricultores familiares ou de médio porte e agentes de assistência técnica e extensão rural cadastrados o Programa Rural Sustentável do MAPA, incluindo também técnicos vinculados a empresas do setor agropecuário ou órgãos oficiais credenciados no Programa de Assistência Técnica e Gerencial do SENAR (ATeG). As vagas restantes serão disponibilizadas para o público em geral.

No ato da inscrição, o candidato deverá anexar documentos em PDF como o histórico escolar e indicar o polo de ensino ao qual irá participar das aulas presenciais. As vagas restantes, após a seleção dos candidatos que atendem aos requisitos prioritários, serão distribuídas entre os demais inscritos. As inscrições vão até o dia 9 de fevereiro pelo site http://etec.senar.org.br

