Sistema Farsul promove retomada do Programa Sindicato Forte

Presidentes de mais de 90 Sindicatos Rurais do Rio Grande do Sul estiveram reunidos no auditório da Farsul, nesta terça e quarta-feira, para participar da retomada do programa Sindicato Forte, promovido pelo SENAR-RS. Na quarta-feira à tarde e quinta-feira, será a vez dos colaboradores dos sindicatos participarem do programa, que tem por objetivo promover a busca de soluções para tornar os sindicatos financeiramente sustentáveis, levando em consideração o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical.

O presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, ressaltou a importância de levar aos produtores informações sobre os sindicatos, as federações e a CNA para que entendam toda a atuação econômica e política que estas entidades promovem em defesa de políticas públicas e legislações em favor do produtor rural. O evento contou ainda com a presença de representantes da CNA, do SENAR Administração Central e de sindicatos de outras partes do Brasil que trouxeram suas experiências sobre como encontraram alternativas viáveis para a continuidade de suas atividades.

O superintendente do SENAR-RS, Gilmar Tietböhl, defende que “as ações do programa Sindicato Forte têm o potencial de fortalecer não apenas o sistema sindical do Estado, bem como todo o agronegócio do País”. Tietböhl destacou a importância da união dos esforços a partir dos interesses em comum dos sindicatos, apesar das particularidades de cada região, para que possam promover soluções que fortalecem o sistema.

Os presidentes dos Sindicatos Rurais de Barbacena, Minas Gerais e de Rio Verde, em Goiás, mostraram o conjunto de serviços oferecidos pelos sindicatos aos membros que são associados. As ações vão de serviços de saúde a assistência técnica nas propriedades, assistência jurídica e contábil, além da promoção de eventos com atrações que atendem a um vasto público e cuja bilheteria é revertida para o Sindicato. O objetivo foi trocar experiências, relatar iniciativas de sucesso e levar ideias de volta aos seus Estados.

Roberto Leitão é presidente do Sindicato Rural de São Vicente do Sul. Ele diz que há dois anos, já antecipando o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, começou a implementar novos serviços para promover novas formas de arrecadação. Leitão sai do encontro com novas ideias para incrementar o conjunto de serviços e estabelecer novas parcerias.

De acordo com o assessor técnico do SENAR-RS, Derly Girard, que faz parte do comitê gestor do Programa, a mobilização dos sindicatos em torno do tema revela a importância da retomada do Sindicato Forte. “Durante a realização do evento foram surgindo ideias de novas ações. Algumas delas já começaram a ganhar corpo aqui mesmo, como por exemplo a demanda por mais acesso ao crédito rural que nos motivou a convidar representantes dos bancos para discutir a questão com os presidentes”, afirma Girard.

De acordo com o consultor do SENAR Administração Central, Olympio Bezerra, é importante que os sindicatos devem conhecer o público do meio rural para promover ações que tenham relevância: “As informações preliminares do censo agropecuário dizem muito sobre a situação do campo. Somos 7,4% da população brasileira, produzindo para alimentar toda a população e ainda exportar, com uma faixa de idade alta. A juventude tem que participar e ser aliada do sistema. Para isso, precisamos desenvolver novas formas de abordagem que atendam às particularidades deste público. Não basta apenas promover eventos, é preciso cativar”, afirma Bezerra.

O Programa Sindicato Forte não se resume a realização de reuniões. De acordo com o assessor da superintendência do SENAR-RS, Antonio José Aguinaga, que faz parte do comitê gestor do Programa Sindicato Forte, as próximas etapas compreendem a elaboração de um diagnóstico da situação de cada sindicato, visitas de representantes do SENAR-RS e da CNA às associações para elaboração e implementação de um plano de ação. Além destas etapas, outras iniciativas fortalecem o Programa Sindicato Forte, como ações para capacitação e formação de lideranças, ações junto às comissões de jovens em colaboração com sindicatos rurais, entre outros.

Fotos: fotos, ALESSANDRA BERGMANN

