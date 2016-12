Sistema Fecomércio-RS/Sesc divulga calendário esportivo de 2017

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc divulga sua intensa programação esportiva para 2017. Centenas de cidades gaúchas fazem parte da agenda e receberão eventos ao longo do ano, como a 13ª Travessia Torres Tramandaí, Circuito Sesc de Corridas, Circuito Verão Sesc de Esportes, Dia do Desafio, Circuito Sesc de Câmbio, Jogos da Saúde, Jogos Comerciários e Sesc Triathlon – Circuito Nacional. As ações têm a finalidade de estimular a prática de hábitos saudáveis e incentivar o bem-estar da população. Mais informações podem ser obtidas nas Unidades do Sesc/RS ou no site www.sesc-rs.com.br/esportesesc.

Para abrir a programação, o Circuito Verão Sesc de Esportes movimenta mais de 20 cidades gaúchas nos meses de janeiro e fevereiro. A competição já está em fase de inscrições nas Unidades do Sesc/RS e Balcões Sesc/Senac, nas modalidades de Basquete de Areia masculino e feminino, Beach Soccer masculino e feminino, Handebol de Areia masculino e feminino, Voleibol de Duplas masculino e feminino, Futevôlei masculino e Beach Câmbio misto. A estimativa é que cerca de oito mil atletas participem das disputas. A final estadual do Circuito Verão Sesc de Esportes está marcada para Torres, nos dias 11 e 12 de março.

Também em janeiro, no dia 5, iniciam as inscrições para o Circuito Sesc de Corridas no site do Sesc/RS (www.sesc-rs.com.br/circuitodecorridas). Ao todo, serão 14 etapas classificatórias ao longo do ano, sendo a primeira delas em Atlântida Sul, dia 11 de fevereiro. Depois, as provas ocorrem em Caxias do Sul, Santa Maria, Camaquã, Rio Grande, Porto Alegre – Dia do Desafio, São Leopoldo, Santana do Livramento, Ijuí, Pelotas, Torres, Gramado, Uruguaiana e Santa Cruz do Sul. A final estadual será em Torres. O Circuito Sesc de Corridas é dividido nas categorias Adulto, a partir de 16 anos, com distâncias de 3km, 5km e 10km, e Infantil, na distância de 1 km (10 a 12 anos) e 2km (13 a 15 anos). Confira abaixo o calendário esportivo programado para o próximo ano.

Esporte Sesc – Para promover o bem-estar físico da comunidade gaúcha, “Esporte Sesc – Praticar Faz Bem”, pilar do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, realiza torneios e competições, tais como o Circuito Verão Sesc de Esportes, Jogos Comerciários, Triathlon Sesc – Circuito Nacional e o Circuito Sesc de Corridas, além das ações voltadas à qualidade de vida promovidas pelas Academias Sesc, que mantém desde 2011 certificação NBR ISO 9001:2008. O “Esporte Sesc – Praticar Faz Bem” é uma ação para o Move Brasil – campanha nacional de incentivo à prática da atividade física.

CALENDÁRIO ESPORTIVO SESC 2017

28 de janeiro

Travessia Torres Tramandaí

Local: Torres – Tramandaí

11 e 12 de março

Circuito Verão Sesc de Esportes – final estadual

Local: Torres

* Etapas eliminatórias ocorrem em vários municípios do RS

08 e 09 de julho

Circuito Sesc de Câmbio – final estadual

Local: Santa Cruz do Sul

29 de setembro a 1º de outubro

EICON

Local: Passo Fundo

06 a 08 de outubro

Jogos e Rainha da Saúde

Local: Porto Alegre – Sesc Campestre

11 e 12 de novembro

Jogos Comerciários

Local: Porto Alegre – Sesc Campestre

25 e 26 de novembro

Sesc Triathlon – Etapa Nacional

Local: Tramandaí

Etapas do Circuito Sesc de Corridas

11 de fevereiro – Atlântida Sul

19 de março – Caxias do Sul

26 de março – Santa Maria

09 de abril – Camaquã

07 de maio – Rio Grande

31 de maio – Porto Alegre (Dia do Desafio – Corrida Noturna)

25 de junho – São Leopoldo

20 de agosto – Santana do Livramento

27 de agosto – Ijuí

10 de setembro – Pelotas

24 de setembro – Torres

15 de outubro – Gramado

29 de outubro – Uruguaiana

05 de novembro – Santa Cruz do Sul

03 de dezembro – Torres (final estadual)

Comentários