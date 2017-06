Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac promove Encontro Regional de Inclusão

No dia 29 deste mês, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac promove o Encontro Mudando Vidas na Inclusão, com o objetivo de debater a integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Com inscrições abertas pelo link www.senacrs.com.br/encontro-de-inclusao, o evento é gratuito e acontece das 9h às 16h, no Tribunal de Contas do Estado, e solicita-se a doação de um quilo de alimento não perecível na data.

Na ocasião, serão apresentadas histórias dos alunos do Programa de Aprendizagem do Senac para pessoas com deficiência, além da experiência das empresas parceiras que contratam esses alunos nos Cursos de Jovem Aprendiz. Os participantes também terão a oportunidade de conhecer as metodologias inclusivas do Senac-RS e do Sesc/RS.

O Senac-RS oferece cursos de Aprendizagem para pessoas com deficiência em diversas unidades do Estado. Somente em 2016, foram mais de 1.500 alunos da formação. Conforme a coordenadora do Núcleo de Educação Profissional do Senac-RS, Nara dos Anjos, a instituição é pioneira – foi a primeira no Estado a oferecer cursos de educação profissional para pessoas com deficiência psicossocial. “Desde 2009 o Senac oferece cursos de Aprendizagem para pessoas com deficiência e vem trabalhando diversas ações de inclusão junto ao Tribunal Regional do Trabalho”, acrescenta.

Conforme informações divulgadas pelo Ministério do Trabalho, na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) 2015, 403,2 mil pessoas com deficiência atuam formalmente no mercado de trabalho, correspondendo a um percentual de 0,84% do total dos vínculos empregatícios. Em 2015, o número de empregos para as PcDs cresceu 5,75% em relação ao ano de 2014. Ainda assim, muitas pessoas encontram dificuldades para encontrar uma posição no mercado de trabalho.

Vale destacar que os Cursos de Aprendizagem são legislados pela Lei 10.097/2000 e regulamentados pelo Decreto nº 5598 de 1º de dezembro de 2005. O aprendiz é o adolescente ou jovem maior de 14 e menor de 24 anos de idade, estudante da educação básica (ensino fundamental ou médio) ou concluinte do ensino médio inscrito em Programa de Aprendizagem nos termos do art. 428, da CLT. Essa idade máxima de 24 anos não se aplica a aprendizes com deficiência, que podem realizar os cursos de aprendizagem independentemente da idade.

Encontro Regional de Inclusão – Mudando Vidas

Data: 29/06

Horário: 9h às 16h

Local: Tribunal de Contas do Estado (Rua 7 de Setembro, 388 – Centro)

Inscrições: www.senacrs.com.br/encontro-de-inclusao

Programação:

8h30 – Credenciamento

9h – Abertura

10h – Painel: Aprendizagem Profissional Comercial – A inclusão no olhar da Empresa

11h – Painel: Mudando vidas – colaboradores com deficiência do Senac-RS e do Sesc/RS

12h – Intervalo

13h30 – Abertura com Grupo de Paradesporto

14h30 – Painel: PSA – Programa Senac de Acessibilidade – Metodologias Inclusivas um olhar da sala de aula.

15h30 – Reconhecimento das Empresas Parceiras

16h – Encerramento.

