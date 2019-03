Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac traz grandes personalidades nacionais ao Estado durante o mês de abril

Potencializar as ações de educação e promover a conexão de diferentes saberes como educação, sustentabilidade, bem-estar, criatividade, inovação e superação. Este é o propósito do projeto Conexão de Ideias, promovido pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac. Durante todo o ano serão promovidos encontros com palestrantes de renome nacional em 39 cidades gaúchas, levando reflexão a todas as regiões do Rio Grande do Sul. No mês de abril, três nomes percorrem municípios do Estado para a maratona: Bráulio Bessa, Amyr Klink e Rossandro Klinjey. Mais informações sobre os palestrantes podem ser obtidas em www.sesc-rs.com.br/conexaodeideias.

Considerado um dos maiores ativistas da cultura nordestina no mundo, Bráulio Bessa estará nas cidades de Caxias do Sul (01/04) e Carazinho (02/04). Conhecido por seus versos repletos de afeto, já soma mais de 100 milhões de visualizações em seus vídeos. Com seu trabalho, se tornou o primeiro escritor de literatura de cordel a atingir o topo da lista de mais vendidos da Amazon.

Amyr Klink é um navegador, explorador e escritor brasileiro. Ficou conhecido por suas expedições marítimas, quando se tornou o primeiro homem a atravessar o oceano Atlântico Sul a remo, num percurso de sete mil quilômetros. Durante o Conexão de Ideias, convidará a reflexão sobre “Liderança e Protagonismo com a Vida” as cidades de Gramado (09/04), Cachoeira do Sul (10/04) e Santa Cruz do Sul (12/04).

O projeto Conexão de Ideias também traz ao município de Erechim (10/04), o escritor, psicólogo clínico e mestre em saúde coletiva, Rossandro Klinjey. Consultor da Rede Globo em temas relacionados ao comportamento, educação e família, no programa “Encontro com Fátima Bernardes” e colunista da Rádio CBN, Klinjey também é fenômeno nas redes sociais, com vídeos que já alcançaram a marca de mais de 100 milhões de visualizações.

