Sistema inédito em cemitérios no Rio Grande do Sul gera energia e economia para a Santa Casa

O tradicional cemitério Santa Casa ganhou um ar de modernidade com a instalação de um sistema de geração de energia fotovoltaica. Para o primeiro cemitério do Rio Grande do Sul a utilizar esta tecnologia, isto representará uma grande economia de recursos, além de uma importante ação de sustentabilidade.

Ao todo, o projeto contempla 306 módulos fotovoltaicos e ocupa uma área de cobertura de aproximadamente 700m², instalados nos telhados da instituição, que gerarão em torno de 12.700 kWh/mês, em média, energia suficiente para todo o funcionamento da estrutura do cemitério.

Segundo o diretor financeiro da Santa Casa, Ricardo Englert, o novo sistema reverterá em economia sem a necessidade de realizar qualquer investimento inicial, devido ao modelo de negócios adotado.

A instalação dos painéis fotovoltaicos, feita em parceria com a empresa Avant Solar, que arcou com todos os custos e será ressarcida a partir da utilização do sistema, como uma locação, também reverterá em benefícios dos hospitais da Santa Casa no Centro Histórico da capital, uma vez que, em especial nos meses de maior incidência solar, haverá excedente de geração de energia, que pode ser utilizada, mesmo que indiretamente, nos hospitais, conforme Englert.

