O secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, reforçou nesta quinta feira a importância das cidades do Litoral aderirem ao Sistema Integrado de Segurança com os Municípios (SIM). O projeto do governo do Estado integra sistemas da área da segurança para centralizar e planejar ações estratégicas no interior. O plano foi apresentado a lideranças de 22 cidades, em Capão da Canoa.

Deixe seu comentário: