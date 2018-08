Sistema Unimed será serviço médico oficial da 41ª Expointer. A estrutura estará localizada nas quadras 4 e 36 do parque

A Unimed será o serviço médico oficial da Expointer, um dos maiores eventos no mundo do agronegócio. A 41ª edição da feira terá à disposição dos expositores e do público visitante médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que atuarão em dois ambulatórios equipados com tecnologia avançada para atendimento de urgência e emergência. Os serviços estarão localizados nas quadras 4 e 36 do parque, próximos à Casa do Gaúcho e ao Portão 6, respectivamente.

Para cuidar ainda mais das pessoas durante a feira, serão disponibilizadas ainda uma ambulância, uma motolância que permite melhor deslocamento e todo o suporte do SOS Unimed, por meio de uma central de regulação médica disponível 24 horas. A Expointer 2018 acontece de 25 de agosto a 2 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, no município de Esteio.

