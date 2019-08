Sem recursos por conta dos cortes de orçamento, a Receita Federal terá de desligar todos os seus sistemas informatizados a partir do dia 25 de agosto. Já circula um aviso interno entre as áreas do órgão informando que, se não forem liberadas mais verbas do orçamento, os sistemas responsáveis por emissão de CPF e processamento de restituições de Imposto de Renda serão desligados, entre outros.

Deixe seu comentário: