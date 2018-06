A edição do segundo semestre do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) já foram abertas. No total, 57.271 vagas estarão em disputa por estudantes que fizeram a edição 2017 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e não tiveram nota zero na prova de redação. As inscrições são feitas pela internet no site do MEC e o prazo termina na próxima sexta-feira.