Site divulga novas conversas que seriam de Moro com procuradores sobre ex-presidente FHC

*matéria em atualização

Um novo capítulo da história das mensagens sobre a Operação Lava Jato foi lançado. O site Intercept Brasil publicou na noite desta terça-feira (18), novas conversas que, segundo eles, teriam sido entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, juíz na época, e procuradores.

No conteúdo do diálogo, que seria de 13 de abril de 2017, Moro teria se manifestado contra as investigações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem haveria se referido como “alguém cujo apoio é importante”. No dia anterior, uma reportagem sobre suspeitas contra FHC tinha sido veiculada na TV Globo.