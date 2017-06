O site do Exército da Argentina nesta segunda-feira (19) trazia na capa uma mensagem de uma suposta ameaça do grupo Estado Islâmico. Aparentemente, a página foi hackeada, mas o Exército não comentou. “Isso é uma ameaça. O Estado Islâmico está na Argentina e muito em breve vocês vão saber de nós. ‘Allahu Akhbar’ (Deus é grande)”, mostrava a mensagem no site.

