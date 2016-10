Site leiloa bolsa feita com gato empalhado e gera polêmica

Uma bolsa feita com um gato empalhado está sendo leiloada pelo site Trade Me, e gerando polêmica entre internautas e organizações que defendem os animais. Com lance inicial de 3,3 mil reais a bolsa foi criada pela taxidermista neozelandesa Claire Hobbs com objetivo de “expressar suas paixões artísticas e desejo de criar o surreal, particularmente usando felinos selvagens e domésticos”.

Diante da repercussão, Claire explicou que o gato usado por ela na criação da bolsa foi morto em um atropelamento em uma estrada e mantido em um freezer por três meses. Ciente das críticas sobre seu trabalho, ela defendeu-se. “Gastar todo esse tempo com pintura e escultura para fazer algo novo mostra o maior respeito [pelos animais]”, ressaltou.

“Eu acho que por ser um animal doméstico, as pessoas ficam um pouco mais impressionadas. Eu não mato animais no meu trabalho. Não é como se eu andasse por aí apagando animais e pensando que dariam uma boa bolsa”, completou.

Comentários