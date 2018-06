O Diário Oficial do Estado publicou, nesta sexta-feira (1º), a homologação da situação de emergência de Quaraí, na Fronteira Oeste do Estado. Na mesma data, a União também reconheceu a situação do município. No início do mês de maio, a cidade foi atingida por chuvas intensas, elevando o nível do Rio Quaraí e obrigando algumas famílias a deixarem suas casas.

Deixe seu comentário: