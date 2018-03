O Diário Oficial da União dessa quarta-feira publicou a portaria da Secretaria de Proteção e Defesa Civil com o reconhecimento federal do decreto de situação de emergência de Camaquã, São Lourenço do Sul, Piratini e Herval. Os quatro municípios gaúchos enfrentam danos causados pela estiagem e já haviam recebido a homologação do governo do Estado neste mês.

