Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

A situação de Rodrigo Dourado gera preocupação para o Inter já visando 2020. O volante, que só atuou em 17 partidas nesta temporada, segue em recuperação por conta de um problema no joelho esquerdo. O jogador, inclusive, não deve ainda estar 100% no retorno das férias e, por isso, a direção já mira um novo reforço para a posição.

O então capitão colorado teve sua última partida no dia 10 de julho, na partida contra o Palmeiras, ainda pela Copa do Brasil. O problema sofrido por Dourado já vem de algum tempo. Na partida de entre Inter e Palestino no Beira-Rio, pela quarta rodada da Copa Libertadores, ainda no dia 9 de abril, o jogador precisou ser substituído após levar uma pancada no joelho esquerdo.

Durante este ano, o volante precisou passar por duas artroscopias no joelho esquerdo, após ser diagnosticado com edema ósseo. A primeira ocorreu em maio, ainda antes da parada para a Copa América. Posteriormente, em outubro, o procedimento precisou ser realizado novamente.

Desde então, Dourado tem realizado tratamento de fisioterapia. Conforme apurou a reportagem, por conta do quadro de recuperação, o jogador ainda não estará em condições ideais, quando o clube iniciar a pré-temporada. O volante pode até mesmo ficar de fora da disputa da pré-Libertadores. A representação está marcada para o dia 8 de janeiro.

Musto no radar

Enquanto aguarda a situação de Rodrigo Dourado, o Inter já busca um reforço para a posição. O nome da vez é Damián Musto, volante, que pertence ao Tijuana, do México, e atualmente está no Huesca, da segunda divisão da Espanha. O jogador de 32 anos trabalhou com Eduardo Coudet no Rosario Central e é pedido do técnico. O colorado está avançado na transação, é pode efetuar o anúncio da contratação nos próximos dias.

