Situação paquistanesa rejeita resultados

O candidato do partido do governo no Paquistão, Shahbaz Sharif, denunciou nesta quarta-feira (25) o que chamou de “fraudes flagrantes” nas eleições gerais, que estão no ato de apuração dos votos, e anunciou que a formação, no poder nos últimos cinco anos, vai rejeitá-los. “São fraudes tão flagrantes que todo mundo começou a chorar”, declarou Sharif, líder da Liga Muçulmana do Paquistão.

Deixe seu comentário: