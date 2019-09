Shakira e Jennifer Lopez farão show no intervalo do Super Bowl. A final do maior torneio dos Estados Unidos será em 2 de fevereiro

As cantoras Shakira, de 42 anos, e Jennifer Lopez, de 50, serão as atrações principais do Super Bowl 2020, a grande final da NFL (National Football League), a principal liga de futebol americano profissional dos Estados Unidos.

O confronto final da liga norte-americana está marcado para acontecer no dia 2 de fevereiro do ano que vem. Quem contou a grande novidade nas redes sociais nesta quinta-feira (26) foram as próprias artistas.

Em tom de suspense, as duas postaram foto em que não mostrava o corpo inteiro de cada uma, usando legendas sugestivas. “Está acontecendo”, escreveu Jennifer. “Estejam prontos”, disse Shakira.

Horas depois, as duas revelaram a novidade, postando uma foto em que aparecem lado a lado. “Não pode ser maior que isso. Muito ansiosa para estar no Super Bowl LIV”, afirmou a cantora colombiana.

“Desde que vi Diana Ross voando no show de intervalo, eu sonhei em me apresentar no Super Bowl. E agora ficou ainda mais especial, não apenas porque é o centésimo aniversário da NFL, mas também porque estou me apresentando com uma colega latina. Mal posso esperar para mostrar o que nós, garotas, podemos fazer no maior palco do mundo”, disse JLo em comunicado.

“Estou muito honrada por participar de um dos maiores palcos do mundo na companhia de uma colega artista feminina para representar latinos e latinas dos EUA e de todo o mundo – e ainda por cima, no meu aniversário! Este é um verdadeiro sonho americano e vamos trazer o show de uma vida!”, disse Shakira.

O último Super Bowl teve show de Maroon 5, grupo três vezes vencedor do Grammy liderado por Adam Levine, ao lado do rapper em ascensão Travis Scott e pelo local Big Boi, que antes fazia parte do grupo de rap Outkast.

O show de intervalo do Super Bowl é um dos eventos de entretenimento de maior destaque dos Estados Unidos, atraindo dezenas de milhões de telespectadores. Em anos anteriores, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, Madonna, Bruce Springsteen e Prince já lideraram a apresentação.

Em 2018, o show de intervalo de Justin Timberlake foi assistido por 103 milhões de telespectadores, o maior público de qualquer evento televisivo da história dos Estados Unidos.

Deixe seu comentário: