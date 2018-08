Pelo sexto ano consecutivo, o Asilo Padre Cacique vira pista de manobras para um campeonato de skate muito especial. Realizado pela Smile Flame, o Skate no Asilo vai levar no sábado, dia 11 de agosto, muita diversão, carinho e entretenimento para os idosos e espectadores, através do esporte, música e interações. O evento também chega para dar uma força extra para a instituição: a entrada será mediante a doação de alimentos, medicamentos e material de escritório (confira a lista abaixo).

Seguindo a tradição das edições anteriores, os vovôs e vovós residentes serão os jurados da competição, com o apoio de um júri técnico. De um jeito bem divertido, eles dão notas e fazem comentários para a performance sobre rodinhas de cada um dos competidores. Serão 15 atletas participando do torneio – os três primeiros colocados recebem prêmios.

Neste ano, o evento contará com a participação da MODAUT – feirinha com 10 marcas locais que vão expor seus produtos: Herself, Dobra, Preza, AVRSO, NOVI, Verafelippi, Rosé, Alma Boards, Venus Supply e Sueka. Na parte musical, haverá o Aquecimento do Mezcla Music Festival com os shows das atrações Box 72, Saída, Laura Barroso, Valentina Reis, Kevin e Rafa.

Lista de necessidades do Asilo Padre Cacique

ALIMENTOS

Ameixa seca s/caroço pacote

Azeite de Oliva

Caldo de Carne

Caldo de Galinha

Chá

Creme de Leite

Ervilha Partida

Lentilha

Leite Condensado

Leite Zero Lactose

Maionese

Margarina

Pudim Sabores Diversos

Pudim Zero Sabor Diversos

Molho de Pimenta 1L

Molho de Tomate

Mucilon

Sucos Sabores Diversos

Sucos Zero Sabor Diversos

Vinagre

Saco de Lixo 40L Preto/Verde

Saco de Lixo 140L Preto/Verde

MEDICAMENTOS

AAS infantil

Enalapril 10mg

Omeprazol 20mg

Captopril 50mg

Safe gel

Dipirona gotas

Sinvastatina 20mg

Paracetamol 500mg e 750mg

Metformina 500mg e 850mg

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Folha A4

Folha A4 para ser utilizado como rascunho

Caneta

Lápis

Borracha

Lápis de cor

Canetinha colorida

Cola branca

Caderno

