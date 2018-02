SKOL é eleita a cerveja favorita do Carnaval

Uma pesquisa realizada pela empresa de tecnologia Mind Miners revelou que a SKOL foi eleita a cerveja preferida do Carnaval. No levantamento, encomendado pelo Meio & Mensagem, a marca de cerveja foi mais citada espontaneamente entre as 500 pessoas entrevistadas em todo o país.

Quando questionados sobre quais cervejas pretendiam consumir, 32,4% dos foliões responderam SKOL e 56% afirmaram ser sua cerveja favorita. A pesquisa também mostra uma mudança de comportamento. Se antes a maioria aproveitava o feriado para viajar, agora 68% escolheu curtir o Carnaval em sua cidade.

“Trabalhamos o ano todo para estarmos sempre junto de nossos consumidores, promovendo experiências que realmente façam sentido, que estimulem juntar mais pessoas e no Carnaval não é diferente. Queremos que todos, de norte a sul do país, se divirtam de forma democrática, sem preconceito”, diz Maria Fernanda de Albuquerque, diretora de marketing de SKOL.

A cerveja SKOL está presente em cerca de 30 cidades neste carnaval propondo a todos a se juntarem para fazer a folia mais redonda que o Brasil já viu. Seja em blocos, trios ou festas, a cerveja buscou estar o mais próximo possível do público de cada cidade e região, para promover uma festa com a cara e identidade do lugar.

Em Porto Alegre, a cerveja apoiou 15 blocos e levou para a Cidade Baixa e para a Orla do Guaíba um ventilador de quatro metros de altura chamado Nordestão SKOL. A ideia foi transformar o vento das praias, onde ele atrapalha e é quadrado, em diversão na Capital, onde foi redondo.

Deixe seu comentário: