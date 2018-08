SKOL incentiva diálogo entre pais e filhos neste Dia dos Pais

Para estimular as pessoas a se abrirem também com seus pais e incentivar um diálogo redondo entre eles, SKOL preparou uma campanha para este Dia dos Pais com perguntas e respostas que vão surpreendê-los. Cerveja mais democrática do Brasil, Skol incentiva a autenticidade em todos os momentos e na relação entre pais e filhos não é diferente. Afinal, ao redor de uma cerveja é bem mais fácil ter um papo aberto e redondo.

“Como você acha que seu pai reagiria se dissesse a ele que é gay?”, “o que seu pai acharia se você contasse que transou no primeiro encontro?”. Essas e outras questões apresentadas já começam a ser vistas como ultrapassadas por alguns pais. Mas será que os filhos sabem disso?

Desde o último domingo, dia 5, SKOL têm usado sua conta no Instagram para mostrar alguns teasers de histórias de pais e filhos reais. Do stories da rede social, abre-se um convite para o filme completo no YouTube. Todos os dias, até domingo, dia 12, a página de SKOL terá pílulas diferentes sobre cada relação dos pais e filhos que participaram da ação.

Em um deles, uma filha pergunta ao pai se ele o aceitaria se ela fosse é gay. O espectador talvez espere uma resposta mais conservadora, mas o pai responde: “Já te aceitei. A vida está mudando, estou aprendendo a mudar com a vida”.

O mundo mudou e, nos últimos anos, pais que em outros tempos não tinham a cabeça aberta para temas mais tabus, estão evoluindo com a sociedade e tendo ideias mais redondas. Na campanha, SKOL incentiva filhos e pais a conversarem mais sobre tudo, sem amarras.

”SKOL gosta de provocar outras perspectivas e surpreender os consumidores com ideias inovadoras. Por isso queremos quebrar esse paradigma que muitos filhos têm de que seus pais são quadrados. O mundo está mudando e muitos pais estão mudando também”, disse Maria Fernanda Albuquerque, diretora de marketing de SKOL.

Para ver o vídeo completo, acesse website: https://youtu.be/DF6a6tEDF_E

Deixe seu comentário: