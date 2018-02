Sling auxilia mães modernas nas inúmeras atividades do dia a dia

O Sling está fazendo a cabeça da mulher moderna que concilia o papel de mãe com as inúmeras atividades do dia a dia. Confeccionado em tecido 100% algodão, com cinco metros de comprimento e 60 centímetros de largura, o Sling é uma forma milenar de transportar o bebê a partir do primeiro mês de vida até os dois anos de idade.

A mamãe fica com as mãos livres e o filho coladinho ao corpo, bem tranquilo. Muita gente desconhece ou tem dificuldade para encontrá-lo. E a procura é tanta que a Sling Aconchego idealizada pela enfermeira Michele Ferreira faz a produção em Porto Alegre e envia para todos os lugares do Brasil.

“Eu já enviei o sling até para Canadá, Europa e Estados Unidos. Em todas as cores e com a opção de colocar o nome do baby”, destaca a profissional que também presta consultoria às mamães de primeira viagem, ajudando nos cuidados com o bebê e a amamentação.

Deixe seu comentário: