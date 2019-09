A 29ª Semana da Primavera terá mais duas trilhas educativas antes de seu encerramento. Nesta sexta-feira (27), às 14h, haverá trilha guiada na Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger, mediante inscrição pelo e-mail educacaoambiental@portoalegre.rs.gov.br. No último dia da programação, no domingo (29), a partir das 10h, ocorrerá trilha no Parque Farroupilha.

Deixe seu comentário: