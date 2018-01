Smams vistoria plátanos do Parque Marinha

Os oito plátanos do Parque Marinha do Brasil, que receberam manejo em outubro, devido à alta infestação de erva-de-passarinho, estão bem desenvolvidos e saudáveis, passados três meses da ação. Uma vistoria técnica feita pela Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) nesta terça-feira constatou os efeitos positivos dos trabalhos de poda e retirada de galhos secos.

