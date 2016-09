Smartphone Galaxy Note 7 explode dentro do quarto de um hotel e causa prejuízo de 4 mil reais

Mais um caso de incêndio em um aparelho Galaxy Note 7 mostra o problema que a Samsung tem enfrentado com o modelo. O episódio foi registrado na Austrália. Segundo o relato do proprietário e divulgado na rede social Reddit, o smartphone explodiu quando sua bateria estava sendo recarregada. Ao pegar fogo, o aparelho queimou o lençol da cama e o carpete. “Caso você esteja se perguntando, eu estava usando carregador e cabo originais”, diz o texto.

O dono do aparelho disse que soube do recall anunciado pela Samsung depois do registro de relatos semelhantes de explosão e incêndio em aparelhos. Ele já havia feito contato com a empresa para a substituição do modelo, o que ainda não tinha ocorrido.

Em uma atualização do texto, o proprietário disse que o hotel cobrou 1.800 dólares australianos (cerca de 4.400 reais) pelos danos ao quarto. A Samsung informou que cobriria a despesa.

De acordo com a assessoria da Samsung no Brasil, o Galaxy Note 7 ainda não começou a ser vendido no país. Seu lançamento foi adiado por causa do recall.

Afabricante sul-coreana Samsung de celulares anunciou recentemente o recall de 2,5 milhões de smartphones da linha Galaxy Note 7.

O recall ocorre devido a uma grave falha na bateria do dispositivo, que causou pelo menos 35 acidentes. Segundo relatos de consumidores, os casos envolvem superaquecimento e até mesmo explosões. O processo atinge 1 milhão de pessoas que compraram o produto desde o lançamento, mas a empresa também vai recolher mais 1,5 milhão de aparelhos no varejo.

A estimativa é que o recall vá custar à Samsung 1 bilhão de dólares. O caso representa um revés para a sul-coreana, que depende fortemente da venda de smartphones: 54% de seu lucro operacional foi gerado pelo segmento no primeiro semestre de 2016. Com os primeiros relatos de acidentes nos dez países onde o aparelho já estava à venda, o valor de mercado da empresa chegou a cair em 7 bilhões de dólares nos últimos dias. Com o rápido anúncio do recall, porém, a sul-coreana conseguiu reverter parte das perdas.

A falha encontrada no celular ocorre na bateria de íons de lítio. Esse tipo de bateria é usada na maior parte dos smartphones e tablets, já que ocupa menos espaço e permite o carregamento frequente sem causar prejuízos ao aparelho.

Contudo, há riscos no uso da tecnologia, uma vez que as substâncias que compõem a bateria são altamente inflamáveis quando entram em contato com o oxigênio. No caso da Samsung, uma falha na fabricação das baterias ou no projeto do dispositivo pode ter levado ao superaquecimento.

