Smartphone Galaxy Note 7 explode na mão de menino de 6 anos

Um smartphone Galaxy Note 7, da Samsung, explodiu na mão de um menino de 6 anos que assistia a vídeos no celular. A informação foi confirmada pela avó dele, Linda Lewis, moradora de Nova York, nos EUA.

A família ligou para o número de emergência local, e o garoto foi levado às pressas para um hospital com queimaduras, que, segundo informações preliminares, não são graves.

“Ele está em casa agora. Ele não quer ver ou chegar perto de todos os telefones. Ele foi chorando até sua mãe”, disse a avó.

O número de incidentes envolvendo explosões do Galaxy Note aumentou nos últimos dias. Alguns casos recentes com incêndios causados pelo aparelho aconteceram nos EUA e na Austrália. Em Horry County, na Carolina do Sul (EUA), o bombeiro Wesley Hartzog colocou um Galaxy Note 7 para carregar dentro da garagem. Ele saiu de casa e quando voltou, encontrou a garagem em chamas. Em outro caso, um jipe pegou fogo, em St. Petersburg, na Flórida (EUA), por causa do smartphone.

Um homem também relata que seu Galaxy Note 7 explodiu em um hotel em Perth, na Austrália. O incidente causou danos no quarto, queimando os lençóis da cama e o carpete do local. O homem ainda teria queimado um de seus dedos quando derrubou o aparelho no chão durante o susto.

