Smartphone pega fogo e avião precisa ser evacuado nos Estados Unidos

Um smartphone da Samsung pode ter sido a causa da evacuação de um avião em um aeroporto nos Estados Unidos nesta semana. No momento do incidente, a aeronave da empresa aérea Southwest encontrava-se estacionada em um portão de embarque do Aeroporto Internacional de Louisville, no Estado de Kentucky.

A equipe do corpo de bombeiros da cidade foi chamada para atender a ocorrência e relatou que um celular da Samsung teria causado o início de um incêndio. Segundo os oficiais que estiveram presentes no local, o aparelho teria superaquecido ao ser carregado por um dos passageiros.

Além de alguns danos causados no dispositivo pelo superaquecimento, uma pequena queimadura no carpete da aeronave foi relatada. Nenhum outro prejuízo foi causado para a companhia aérea além do atraso do voo, que partiria em seguida para a cidade de Baltimore (EUA).

Quando o dono do smartphone percebeu que o aparelho estava muito quente e emitia fumaça, ele o atirou no chão e os comissários de bordo trataram de evacuar a aeronave imediatamente. Testemunhas afirmaram que sentiram cheiro de queimado logo após terem embarcado no avião e que quando o dispositivo foi lançado ao chão, chegou a queimar um buraco no carpete.

Para piorar, o smartphone era um Galaxy Note 7 substituído, ou seja, um aparelho novo enviado para o dono pela Samsung em troca de um anterior após os problemas de recall que a empresa sul-coreana teve com essa série. Imagens feitas pelo dono do aparelho mostram a caixa do dispositivo com o ícone que o indica como aparelho de substituição e o Note 7 apresentando claros danos de queimadura.

Pânico no avião.

O pânico foi instaurado entre os passageiros principalmente pela falta de esclarecimento sobre o que estava acontecendo e o motivo pelo qual estavam sendo evacuados. O avião foi retirado de circulação temporariamente pela Southwest como medida de segurança e os passageiros foram reacomodados em outros voos.

Galaxy Note 7 pode enfrentar segundo programa de recall.

Se for confirmado que o dispositivo que explodiu dentro de um avião realmente trata-se de um Galaxy Note 7 substituído com o programa original de recall da Samsung, a companhia pode ser obrigada a iniciar um segundo recall emergencial para o smartphone. A nota foi publicada pelo site americano Bloomberg, com base na alegação de dois ex-funcionários de segurança dos EUA. O smartphone ainda não está disponível nas lojas brasileiras.

Comentários