Cerca de 200 servidores da Smed (Secretaria Municipal de Educação), entre professores e monitores, que ingressaram na rede de ensino no segundo semestre de 2017, participaram nesta terça-feira de evento de acolhida promovido no auditório da Caixa Econômica Federal, no Centro Histórico. A iniciativa teve como objetivo apresentar a estrutura administrativa e pedagógica da secretaria.

