Smiles e Gol anunciaram mudança nos programas de milhagens

A Smiles informou que a Gol adotará novas regras para o acúmulo de milhas e para o upgrade de categorias no programa de fidelidade e pontuação a partir de 3 de janeiro de 2017, para tornar o sistema mais competitivo.

“Com as novas regras, fidelizaremos ainda mais clientes tanto para Gol quanto para a Smiles, maximizando nossas iniciativas de receita”, disse o presidente-executivo da Smiles, Leonel Andrade, em comunicado ao mercado.

Entre as alterações, o usuário vai poder subir de categoria com milhas qualificáveis ou trechos, enquanto no sistema atual ele consegue fazer isso usando apenas milhas qualificáveis. Também será possível ao usuário acumular milhas em todas as passagens, até nas promocionais e nos feirões.

Por exemplo, a partir do próximo ano, o usuário precisará acumular 10 mil milhas ou dez trechos para entrar na categoria Smiles Prata. Hoje, o cliente do programa precisa ter 10 mil milhas, conforme as informações disponíveis no site www.novasmiles.com.br, da empresa de fidelidade. (AG)

