Snowland patrocina o Festival de Cinema de Gramado

Especialista em criar experiências únicas em ambiente nevado, o Snowland reafirma seu apoio a cultura nacional e, pelo quarto ano consecutivo, é um dos patrocinadores do Festival de Cinema de Gramado, na Serra Gaúcha.

Durante o evento, o personagem Yeti fará divertidas intervenções no tapete vermelho. Também haverá cobertura especial nas redes sociais do empreendimento, entrega de prêmios aos vencedores e press trip com jornalistas de todo o Brasil para o Parque.

De acordo com o diretor executivo, Paulo Mentone, está no DNA do Parque apoiar a cultura. Um exemplo disso, foi a implantação do Museu do Festival de Cinema, em 2016. “Com muito orgulho, fazemos a gestão do espaço, que é voltado para a preservação do patrimônio artístico e cultural do cinema brasileiro e latino-americano”, finalizou.

