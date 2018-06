Snowland recebe seletiva para equipe Paraolímpica de Snowboard

Durante os meses de junho, julho e agosto, o Snowland vai receber, aos sábados, parateltas que estão disputando seletiva para integrarem a equipe paraolímpica de Snowboard, da Confederação Brasileira de Desportos na Neve – CBDN.

O grupo utilizará a pista de esqui da montanha de neve para treinos, acompanhados por dois instrutores da Escola de Neve do Parque e um da CBDN.

A ação dá sequência ao apoio que o Snowland oferece as Confederações Esportivas de Neve e Gelo do Brasil, com objetivo de fomentar o esporte e criar uma cultura de neve em pessoas de todas as idades.

