Só Pra Contrariar, Raça Negra e Belo se reúnem para show em Porto Alegre

O Gigantes do Samba II vai reunir Luiz Carlos (Banda Raça Negra), Alexandre Pires (Só Pra Contrariar) e Belo – três importantes gerações da história do pagode interagindo no mesmo palco, para alegria dos fãs em Porto Alegre. O show acontece no dia 1º de outubro, no Estádio Passo d’Areia (Zequinha).

A primeira turnê do projeto Gigantes do Samba esteve nas principais capitais brasileiras e foi visto por mais de um milhão de pessoas. Com produção musical assinada por Alexandre Pires, algumas mudanças estratégicas foram feitas para 2016: uma só banda com 13 músicos acompanha os três vocalistas. Cada um revive seus maiores sucessos e três canções são interpretadas pelo trio.

SERVIÇO:

Gigantes do Samba II

Data: 1º de outubro de 2016, às 21h30min

Local: Estádio Passo d’Areia (Estádio do Zequinha) – R. Padre Hildebrando 1100 – Santa Maria Goretti – Porto Alegre/RS

Ingressos

Pista (2º lote) – R$ 60

Area VIP (3º lote) – R$ 110

Front Stage * (4º lote) – 180

*Área em frente ao palco, com bares e banheiros exclusivos. Ganha um vale copo de cerveja ou refri.

