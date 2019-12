Leandro Mazzini O governo federal decidiu investir pesado na Europa

Por Leandro Mazzini | 19 de dezembro de 2019

(Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Maior acionista e controlador da bilionária Petrobras – que recuperou seu valor de mercado após a limpeza da Operação Lava-Jato e cujas ações só crescem nas Bolsas – o Governo federal decidiu investir pesado na Europa. A Petrobras Netherlands B.V., que opera na Holanda, acaba de garantir no Orçamento do Ministério de Minas e Energia R$ 5,4 bilhões para aquisição de equipamentos, investimento em pesquisas e compras de poços de gás e petróleo nos países baixos.

Qual seu lado?

O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, deve esclarecer de que lado está no cenário ao citar que a Lava Jato destruiu empresas. E que o MP devia ser mais transparente.

Diabo mostra conta

Ex-petista advogado do partido, Toffoli conota repetir o pensamento da ex-presidente Dilma, que disse que faria “o diabo” para ganhar a eleição. A esse custo que vemos hoje.

Da Toga

O Conselho Nacional de Justiça, que fiscaliza a turma da toga, custa alto. O presidente Bolsonaro autorizou o repasse de R$ 7,7 milhões para a manutenção dos serviços com uma OS – Organização Social.

Mané de Doha

O secretário de Fazenda do Governo do Piauí, Rafael Fonteles, divulgou foto nas redes sociais direto do estádio em Doha, com camisa do Flamengo, curtindo a partida da semifinal do Mundial de Clubes. Tem dinheiro para isso. Mas pegou muito mal. O Estado está com o repasse do Fundo de Participação bloqueado pela União, e só vai pagar a primeira parcela do 13º do servidor esta semana. Para quem ganha até R$ 1.200.

Turista Prisional

Com mandado de prisão expedido pela Justiça Federal, alvo de operação da PF anteontem, o ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho passeia na Turquia. Seu advogado informa que vai se entregar na volta, mas tem pedido de habeas corpus. Outra situação é a negociação com a PF para o desembarque dele esperado para o Aeroporto de Cumbica (Guarulhos). Mas terá de sair pela porta da frente, com direito a giroflex.

Tropa braba

A Federação Nacional dos Policiais Federais ingressou com duas ações judiciais para garantir que os direitos da categoria sejam preservados depois da promulgação. Quer evitar incidência das alíquotas progressivas para as contribuições previdenciárias e a incidência de regra de transição justa para os policiais federais.

Frevo quente

A oposição no Recife não tem consenso sobre um candidato forte para a prefeitura. Bastou o senador Fernando Bezerra lançar o deputado federal Raul Henry para o mundo cair. Armando Monteiro achou precipitado. Daniel Coelho, Mendonça Filho e Silvio Costa Filho, também pré-candidatos, engrossam o coro. O MDB de Raul é aliado do partido de João Campos (PSB).

O Exterminador…

O secretário municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, Bernardo Egas, voltou da COP 25 com um parceiro de peso para o antigo projeto de despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas. É a A R 20, fundação criada por Arnold Schwarzenegger. E mais, o ator e ex-governador da Califórnia, de olho no Brasil, quer ajudar mais projetos.

…do passado

A fundação, focada em projetos ambientais, deve ajudar a captar os R$ 100 milhões (previsão do secretário) para as obras. Haverá jantar na embaixada da Áustria, em Brasília, para apresentação a empresários. No domingo, o secretário se reúne com moradores da Lagoa para detalhar a criação da força-tarefa e o projeto.

Brasileirão.com

Deu no Boletim de Notícias Lotéricas: apesar de não regulamentados no Brasil, os sites de apostas esportivas já patrocinam, acredite, 65% dos times do Brasileirão.

Fim do segredo

O Vaticano divulgou decisão histórica do Papa Francisco de retirar o segredo pontifício para denúncias de abuso e violência sexual cometidos por clérigos. Com isso, as investigações canônicas ficam disponíveis às autoridades civis. Inclusive no Brasil.

Fé no celibato

Documento assinado pelos cardeais Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, e Luis Ladaria, prefeito para Doutrina da Fé, confirma como delicta graviora – crimes mais graves – a aquisição, detenção ou a divulgação, para fins libidinosos, de pornografia de menores de 18 anos. Antes eram apenas menores de 14 anos.

ESPLANADEIRA

# A Ambev selecionou 18 startups para a segunda edição da Aceleradora 100+, que incentiva projetos com soluções para os principais problemas socioambientais da atualidade. Concorrem a R$ 100 mil de investimento.

# Com mais de seis milhões de downloads, o app Ame Digital oferece agora a oportunidade de o cliente usar o saldo para doação.

# A Sodré Santoro Leilões realiza no sábado o leilão de sete automóveis clássicos, a partir as 9h, presencial e pela internet.

