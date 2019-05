Sob a influência da primeira onda de frio do ano, Gramado foi cenário do encontro de governadores, vice-governadores, secretários e técnicos dos sete Estados do Sul e Sudeste

Sob a influência da primeira onda de frio do ano, Gramado, na serra gaúcha, foi cenário, neste sábado (25), do encontro de governadores, vice-governadores, secretários e técnicos dos sete Estados que compõem o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud).

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, abriu o evento agradecendo a presença dos colegas, os governadores Carlos Moisés (SC), Romeu Zema (MG), Ratinho Júnior (PR) e Renato Casagrande (ES), o vice-governador Cláudio Castro, representando Wilson Witzel (RJ), e a secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patrícia Ellen, que representa João Doria (SP) até a sua chegada.

“É preciso reforçar que nós não só podemos nos unir, como não temos o direito de não o fazer. Na medida que o país precisa de ação coordenada, principalmente os nossos Estados, que têm afinidade e podem se unir para fazer entregas à sociedade brasileira e ajudar a alavancar a economia nacional”, destacou Leite.

O anfitrião do evento ainda garantiu aos mais de 150 convidados que o dia será aquecido por importantes discussões que unem seus Estados. Além dos temas econômicos nacionais que pautaram as duas primeiras edições do Cosud, em Belo Horizonte e São Paulo, como a Reforma da Previdência e a renegociação das dívidas dos Estados, devem entrar na pauta os processos de desestatização, com foco no saneamento, enquanto os secretários devem discutir, principalmente, gestão e governança.

Depois de Leite, os governadores seguiram em suas saudações iniciais, reforçando a importância da integração entre os Estados, alinhando os interesses e demandas comuns. “Juntos, seremos muito mais fortes”, resumiu Zema.

Durante o dia, os chefes de Executivo tiveram reuniões de trabalho para alinhar suas demandas prioritárias. O resultado será divulgado na Carta de Gramado, com as conclusões e decisões do encontro.

Painéis e reuniões temáticas

A programação contemplou, ainda, painéis com especialistas convidados e reuniões temáticas. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Joaquim Levy, e o secretário especial de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Mattar, comandam o painel “Cenário nacional e reformas”.

Ainda na abertura ocorreu a assinatura de um contrato entre o BNDES e o governo do RS. Após, a discussão se deu em torno da temática “Consórcios estaduais: desafios de institucionalidade e governança”, com participação de representantes da Macroplan e da Fundação Dom Cabral.

Os secretários de Estado, em seguida, realizaram debates temáticos sobre assuntos de interesse das administrações estaduais, abordando desenvolvimento econômico, educação, infraestrutura, ambiente, transportes, saúde e segurança pública, entre outros.

Deixe seu comentário: