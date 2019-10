Sob chuva, o Inter treinou para enfrentar o Athletico nesta quinta no Brasileirão

O Inter tem pela frente mais um confronto decisivo no Campeonato Brasileiro. Depois de vencer na última partida, a equipe busca agora uma sequência positiva para ingressar no G4 da competição, lugar que garante o Colorado na próxima Copa Libertadores da América. O adversário desta quinta-feira (31) será o Athletico-PR, às 21h30min, no Beira-Rio, pela 29ª rodada.

Depois de estrear com vitória no comando colorado, o técnico Zé Ricardo também que estrear com o pé direito jogando dentro de casa. O treinador busca manter os 100% de aproveitamento na casamata alvirrubra para ajudar a equipe na ponta de cima da tabela. A preparação para o confronto foi encerrada na tarde desta quarta (30), com uma atividade sob chuva, no gramado do CT Parque Gigante. A primeira parte do trabalho foi fechada para a imprensa, já no final, foi realizado o tradicional rachão de véspera de jogo.

Para a partida contra o Athletico-PR, o zagueiro Bruno Fuchs é o desfalque do time, devido ao terceiro cartão amarelo. Enquanto isso, outro defensor, Rodrigo Moledo volta a estar à disposição da comissão técnica e poderá reforçar a equipe. Assim como dois meio-campistas que voltam de suspensão: Patrick e D’Alessandro.

O argentino inclusive concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Parque Gigante antes do treinamento. O camisa 10 falou sobre a importância do duelo desta quinta.

“É importante ficar no bolo de cima da tabela para poder brigar até o final. O Athletico é um time bem montado, organizado, que joga bem. Temos que tomar todos os cuidados necessários para fazermos um bom jogo”, afirmou o capitão.

O Inter atualmente é o 5º colocado na tabela de classificação, com 45 pontos somados.

Grenal

O torcedor colorado que deseja assistir ao Grenal, do próximo domingo (3), na Arena, já pode efetuar a sua reserva de ingresso. O Inter disponibilizou a comercialização nesta quarta, através do site Superingresso, ao valor de R$ 80 reais.

Ao efetuar a compra de seu ingresso para o clássico 422, o sócio terá que assinar um termo se responsabilizando pela integridade de seu assento (numerado) no estádio. A medida visa a coibir depredações na área destinada à torcida visitante no estádio adversário.

No momento da da compra do ingresso, o associado já pode comprar o passe de ônibus para o traslado até a Arena. O valor é de R$ 10,00 (ida e volta). No dia do jogo, será obrigatória a apresentação de carteira de identidade tanto para acessar a Arena, quanto para embarcar no transporte. A concentração está marcada para às 13h, no Beira-Rio, enquanto a saída dos ônibus para o estádio ocorrerá às 14h30min.