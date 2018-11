Sob forte calor, o Inter treinou em Porto Alegre

O trabalho desta terça-feira (13) foi dividido em atividades físicas e exercício em campo reduzido, priorizando a posse de bola e a finalização dos atletas. Os jogadores que iniciaram a partida em Fortaleza ficaram na academia realizando treino regenerativo, recuperando-se do duelo desgastante no Ceará.

Para o jogo contra o América-MG, nesta quinta-feira (15), o técnico Odair Hellmann não poderá contar com D’Alessandro, que cumprirá suspensão. Já o zagueiro Rodrigo Moledo participou da atividade sob a supervisão do departamento médico.

Antes do treinamento, o volante Rodrigo Dourado concedeu entrevista coletiva no CT e destacou a grande campanha colorada que já garantiu um lugar na Libertadores do próximo ano. “A gente sabe a importância da competição para o futebol brasileiro. Foi um objetivo que traçamos no início do ano colocar o Inter de volta à Libertadores. E temos mais cinco jogos para fechar o ano com chave de ouro”, afirmou o camisa 13.

O Inter é o único time invicto dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Na temporada, entre os clubes brasileiros, o Colorado tem o melhor aproveitamento jogando como mandante.

O Inter ocupa a 2ª colocação no Brasileirão, com 62 pontos, cinco atrás do líder Palmeiras.

